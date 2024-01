Els museus reben 146.000 visitants durant el 2023

Els membres de la taula de museus van confirmar ahir amb satisfacció que les visites als museus durant l'any 2023 van augmentar un 28%, concretament un recompte total de 146.000 turistes i nacionals. La directora del CAEE, Aurora Baena, va descriure que són unes «xifres extraordinàries» i signifiquen la recuperació de la mala situació que va deixa la pandèmia.

A més, la cap d'àrea de Museus i Monuments, Ruth Casabella, per la seva part, va voler destacar el treball dut a terme pels professionals dels museus amb l'elaboració de les activitats per oferir al públic. Així doncs, va considerar que «no podem valorar els museus amb un indicador qualitatiu i només deixen de ser números».

Casabella va voler destacar que els museus tenen grans competidors com «la natura, Caldea i les compres. Nosaltres som com el germà petit que hem d'intentar convèncer aquests visitants perquè s'apropin a les nostres instal·lacions». Doncs, el punt clau d'atracció pels turistes són les visites guiades i les audioguies, i la gent del país es decanta per les activitats que es duen a terme i que afavoreixen a la tornada i repetició.

Així doncs, el museu més visitat, afavorit per la seva ubicació, ha estat la Casa de la Vall. No obstant això, a la llista també s'afegeixen el museu Thyssen amb l'exposició Khrôma que ha tingut un augment de visitants considerable i una molt bona rebuda per les escoles. «No hem d'oblidar el CAEE, un equipament que es manté des de fa molts anys en els primers llocs d'aquest 'rànquing' de visitants, però, també m'agradaria destacar els 3.500 visitants que han passat per Cal Pal», va continuar Casabella.

Finalment, la cap d'àrea de Museus i Monuments també va assenyalar els quasi 10.000 visitats del Bici Lab en el seu primer any, els 3.000 visitants a Casa Cristo i ha subratllat la importància del museu de FEDA com l'únic que aporta una visió més «científica i tecnològica», segons informa l'ANA.