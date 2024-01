Ordino engega un Carnaval amb més presència contrabandista

Ordino enceta una nova edició de la festa del Carnestoltes, la qual donarà el seu tret de sortida el pròxim 7 de febrer, a les 10.00 hores, amb la Desfilada de Carnaval de les escoles pels carrers de la parròquia. Així ho van indicar ahir la consellera d’Educació, Joventut, Cultura i Benestar Social, Mònica Armengol; la consellera de Comunicació, Sistemes d’Informació, Participació ciutadana i Associacionisme, Meritxell Rabadà, i la secretària de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Eva de la Pena: «Volem agrair al teixit associatiu de la parròquia per la feina feta, ja que sense ells seria molt difícil organitzar res», va afirmar Rabadà, afegint que «ells són el nostre motor i, per això, estarem al seu costat per ajudar-los en allò que puguem».

El divendres 9 de febrer la celebració continuarà endavant amb la penjada i lectura del pregó del Carnestoltes, així com la tradicional xocolatada a les 18.00 hores a la plaça Major. Passat el cap de setmana, es donarà peu a altres actes característics com la representació dels contrabandistes, el repartiment del brou i carn d’olla, i la cursa infantil de disfresses. Finalment, el dimecres 14 de febrer, després d’un taller pels més petits, tindrà lloc a les 19.00 hores la lectura del testament, la cremada del Carnestoltes i la sardinada popular.

En relació amb la representació dels contrabandistes que tindrà lloc el dilluns 12 de febrer, De la Pena es va mostrar molt satisfeta: «En aquesta edició comptem amb més d’una vintena de personatges i, tot i que és molta feina, estem molt agraïts als nens de la parròquia, els quals s’han involucrat molt en aquesta festa». Així i tot, la secretària de l’Associació va esmentar el fet que «esperem que cada any siguin més, i per ara ho anem aconseguint», a més de recalcar que «intentem garantir el relleu generacional amb la col·laboració de les escoles».

Rosa Mujal, l’artista del cartell/ La imatge oficial de les festes del Carnaval d’Ordino ha anat a càrrec de l’artista Rosa Mujal: «El cartell destaca tots els elements representatius del Carnaval de la nostra parròquia», va apuntar Rabadà, qui també va afirmar que la idea és poder comptar amb la col·laboració d’artistes locals perquè en cada edició «un d’ells sigui el responsable de confeccionar el cartell i així donar visibilitat al talent dels nostres artistes».