Andorra Lírica visita Sant Julià de Lòria en la segona cita de la Temporada d'Òpera

En la línia de donar suport al teixit artístic local, aquest 2024 el Comú destina 20.500 euros a Andorra Lírica. Queda per definir el format d’un segon projecte que veurà la llum al llarg de l’any.

Gran missa en do menor es representarà diumenge a partir de les 16.00 hores sota format de taquilla inversa, amb aportació voluntària a la sortida de l’espectacle. Arran de l’incendi del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, és la segona vegada, després de l’obra Tosca, que Andorra Lírica adapta el format d’un dels seus projectes i el trasllada a l’església.

L'església parroquial de Sant Julià de Lòria acollirà aquest proper diumenge l'obra musical de Mozart Gran missa en do menor, una creació d'Andorra Lírica en col·laboració amb la societat coral El Vallès i que suposarà la segona cita de la 9a Andorra Temporada d'Òpera. La direcció musical d’aquesta peça de gran format que Mozart va compondre entre 1792 i 1793 recaurà en Francisco Antonio Moya i comptarà amb quatre solistes vocals: Jonaina Salvador, Alexia Vázquez, Jordi Casanova i Jordi Jiménez, a més d’un quintet de corda i un trio de vents i orgue.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació