El Comú vol escoltar ciutadans i el col·lectiu cultural abans de prendre una decisió sobre el museu nacional

El Comú d'Andorra la Vella vol «conèixer el projecte» del museu nacional que el Govern té inicialment previst ubicar a la parcel·la de l'antiga plaça de Braus per poder valorar-lo i prendre una decisió al respecte. En aquesta valoració, la corporació vol tenir en compte l'opinió dels ciutadans i del col·lectiu cultural i és per aquest motiu que es planteja escoltar el parer del món de la cultura i també trobar alguna fórmula per saber que n'opinen els ciutadans d'aquesta infraestructura i de si ha d'anar a la parcel·la on inicialment està previst.

Des del Comú van detallar que van mantenir una trobada amb el Govern per tractar diferents temes i que un dels que es van posar sobre la taula és aquest. Des de la majoria comunal es va comunicar a l'Executiu (tal com ja va avançar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, dimarts en seu parlamentària) que abans de prendre una decisió respecte a aquesta ubicació volen veure ben bé quin és aquest projecte, és a dir, què hi ha previst allà, i també tenir en compte les opinions dels ciutadans i dels actors culturals, per saber si tenen aquesta demanda o si veuen de bon ull que es faci en aquesta ubicació. En aquest sentit, des del Comú es va constatar que aquesta parcel·la és un lloc «privilegiat» de la parròquia i, per tant, es vol meditar molt bé què és el que hi va allà. En aquest sentit, fruit d'aquesta reflexió col·lectiva que plantegen podria ser que es decidís que aquest equipament cultural anés en un altre punt de la parròquia. De totes maneres, incideixen en la necessitat de «conèixer el projecte per poder valorar» la instal·lació del museu nacional al lloc que es cregui més adient, segons informa l'ANA.