Entra en vigor el sisè ‘Work And Holidays’ amb el Regne Unit

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrat ahir, el ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, i portaveu del Govern, Guillem Casal, va anunciar l’entrada en vigor a partir d’aquest mateix dimecres del nou programa de mobilitat juvenil, més conegut com a ‘Work And Holidays’, amb el Regne Unit. Aquesta iniciativa bilateral entre ambdós països permet als joves nacionals dels dos estats, d’entre 18 i 30 anys, adquirir un visat de residència i treball especial amb un període inicial de 12 mesos prorrogable fins als 24 mesos com a màxim. El programa entra en vigor després que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’Ambaixador britànic a Andorra, Hugh Elliott, ratifiquessin el conveni que materialitza aquesta iniciativa el passat mes de juliol.

Els requisits per poder optar a aquest tipus de visat són tenir entre 18 i 30 anys, disposar de suficients recursos financers (2.530 lliures esterlines), no estar acompanyat de persones dependents i no tenir antecedents penals. Si es compleixen aquests requisits, es pot optar per un dels visats que s’ofereixen dins d’una quota de places que, en el cas del Regne Unit, ascendeixen a 100 places disponibles.

Aquest és el sisè programa d’aquesta tipologia que Andorra estableix amb altres països. Canadà, Irlanda, Alemanya, Islàndia i Corea del Sud són les altres opcions que ja estan disponibles per als joves andorrans que vulguin tenir una experiència internacional. Així mateix, Andorra també és mostra com a destinació pels joves nacionals d’aquests països ja mencionats per poder residir i treballar al país. Aquestes iniciatives venen motivades per la voluntat de l’Executiu andorrà i dels països amb els quals col·labora d’atorgar als joves una sèrie d’avantatges que atorguen aquestes experiències, com el creixement personal que suposa l’aventura de viure i treballar en un nou país enriqueix la teva perspectiva del món, el desenvolupament professional que suposa guanyar experiència professional internacional o la potenciació de les habilitats lingüístiques que suposa la immersió en una nova cultura.