Els ciberdelictes disminueixen un 32% entre el 2022 i el 2023

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell Soler, i el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, durant la compareixença d’ahir per presentar la situació sobre les mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació, van anunciar que el nombre de ciberdelictes detectats per l’Agència Nacional de Seguretat ha disminuït un 32% entre els anys 2022 i 2023. Aquesta reducció va ser celebrada per Rossell i León, i la van atribuir a la conscienciació i a la prevenció de la ciutadania. «En global les xifres han anat a la baixa», va voler destacar Rossell.

«Segurament, alguna cosa hi tingui a veure tota aquesta tasca de prevenció que s’està fent des de l’agència i des del cos de Policia a la ciutadania i a les escoles. Creiem que és important crear hàbits segurs», va puntualitzar el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions.

Pel que fa a les xifres, l’ANC-AD va detectar un total de 276 ciberdelictes durant el 2022, mentre que el 2023 aquesta xifra va disminuir a 189 casos. L’únic ciberdelicte que ha experimentat un augment és el relacionat amb el patrimoni, amb un increment de l’11%. «Estaríem parlant de delictes contra el patrimoni en general: l’estafa o el ‘ransomware’, que és aquell tipus de delicte en el qual algú bloqueja o encripta un dispositiu per tal que l’usuari no hi pugui accedir i, a canvi de desbloquejar-lo, li demana una suma de diners», va puntualitzar Rossell durant les declaracions posteriors a la compareixença. Respecte als 87 casos relacionats a la llibertat sexual, només són denúncies que estan en fase d’investigació i «no necessàriament estan confirmades».

El secretari d’Estat de Justícia i Interior va comunicar que l’Agència ha gestionat un total de 309 incidents i 2.092 alertes de vulnerabilitats durant l’abril del 2022 i el desembre del 2023. «L’agència està en marxa en l’àmbit internacional i, llavors, si els atacs s’estan produint a diferents països al mateix moment, nosaltres, d’alguna manera, també rebem aquest input», va recalcar Rossell.

Finalment, relacionat amb això, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions va voler deixar clar que «el país és molt més segur ara que fa un any i mig, quan encara no existia la Llei de Ciberseguretat ni l’Agència».