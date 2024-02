Els partits del pacte d’Estat per la UE planten a Gide i AE

La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va encomanar un estudi d’impacte al «gabinet més prestigiós del mercat» respecte a l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE). L’objectiu d’Andorra Endavant és tenir els pros i les contres per poder transmetre la informació a la ciutadania. La presidenta del grup parlamentari va remarcar que han sacrificat la major part del seu pressupost a aquest estudi d’impacte.

Per tal de fer transparent i cooperativa l’elaboració d’aquest informe, el partit de Montaner va convidar a les formacions polítiques que conformen el pacte d’Estat envers aquesta temàtica, així com al secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i cap negociador d’Andorra en aquest tractat, Landry Riba, i als representants dels coprínceps. En un primer moment, es va planificar un viatge a Brussel·les per tal de conèixer la metodologia que està utilitzant el gabinet Gide per a l’elaboració de l’informe, així com poder cooperar per atorgar dades d’utilitat i rigoroses per a la investigació. Però a últim moment, les formacions del pacte d’Estat, el secretari d’Estat i els representants dels coprínceps van cancel·lar la seva assistència. Aquesta cancel·lació s’hauria produït pel malestar d’algunes formacions polítiques que integren el pacte d’Estat envers aquesta trobada presencial i, finalment, només acceptaran tenir una trobada telemàtica amb el gabinet Gide. Des de la formació d’Andorra Endavant, es lamenta aquest fet a causa de la gran inversió pressupostària de la formació per elaborar l’informe.