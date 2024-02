Aprovada la llei del pressupost

La llei del pressupost va ser aprovada ahir amb els vots favorables de la majoria i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, els vots en contra de Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata, i l’abstenció d’Andorra Endavant.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, va exposar que el pressupost per a aquest 2024 és «el més gran que hem tingut mai», anunciant que Andorra està creixent més que la resta de països europeus. Tot i que les dades econòmiques registren un bon dinamisme, Lladós va admetre desigualtats i per aquest motiu el nou pressupost contempla més de 30 milions d’euros per a l’habitatge i 33 milions destinats a mesures per pal·liar la pèrdua del poder adquisitiu. A més, va recordar que el pressupost reforça l’educació, la sanitat i les infraestructures sense «hipotecar el futur», ja que tot i que es preveu un dèficit elevat, la previsió que és quedi compensat.

Per defensar aquest nou pressupost, el ministre va posar sobre la taula la dada del 2023, en què Govern va tancar amb un superàvit de 15 milions d’euros.

Pere Baró, es va mostrar crític durant la sessió del Consell General on va expressar la seva negativa de votar a favor del pressupost anual. Durant la seva intervenció també va afirmar que el grup de la majoria «vota per sistema que no a les nostres esmenes» provocant així que no es tornés a repassar l’esmena relativa a les pensions que cobren els padrins que viuen fora d’Andorra i que limita l’augment de les pensions més altes. Baró va animar als altres grups parlamentaris de l’oposició i als ciutadans a portar aquesta esmena al Tribunal Constitucional.

Carles Naudi, com a líder de Ciutadans Compromesos, va comentar que veia els comptes «realistes i que afronten els principals reptes que hi ha sobre la taula a curt i llarg termini».

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va voler explicar punt per punt els motius pels quals el partit majoritari de l’oposició va votar en contra del pressupost general de l’Estat. Escalé va criticar que «la llei s’aprova tard, ja que acabarà entrant en vigor a mitjans febrer d’enguany».

El de Concòrdia també va voler fer un incís en els ingressos per demanar «rigor a l’hora de recaptar l’impost de societats i l’IRPF».

Carine Montaner d’Andorra Endavant va posar sobre la taula que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol ha respectat «la promesa de treballar amb tots els grups parlamentaris, fent reunions periòdiques» i va remarcar que espera que «aquesta cooperació duri tota la legislatura». En referència als pressupostos, Montaner va explicar que s’abstindria perquè «una cosa són els diners i l’altra els resultats» encara que va dir que «confia en el canvi de rumb del Govern».

Finalment, Victor Pintos va votar a favor dels comptes anuals afirmant que respecten «la sostenibilitat financera».

Durant la sessió extraordinària es van sotmetre a votació diferents esmenes les quals es van derogar totes. Entre les que es van votar hi havia la presentada per Concòrdia relativa en la qual es demanava reduir la partida pressupostària destinada al transport aeri Nacional en 525.000 euros i dotar de 200 milions d’euros un nou projecte per unir amb un tramvia Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.