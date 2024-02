Neix Cultura Activa per revertir la situació de la llengua catalana

La sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany va quedar plena de gom a gom ahir al vespre perquè són molts els que van voler assistir a la presentació de ‘Cultura Activa’, una iniciativa per promoure l’ús de la llengua i la cultura. Les primeres a trencar el gel van ser Emma Casas i Abril Melà, dues noies de la Jove Companyia Nacional d’Andorra que a través del moviment van voler expressar la importància de la llibertat i de deixar fluir el moviment. Les lletres que hi havia col·locades damunt de l’escenari les ajudaven a fer el ball inicial, que van acabar inaugurant la nova iniciativa després de col·locar les lletres a l’escenari i on es podia llegir perfectament Cultura Activa.

Aquesta iniciativa neix perquè estimen la llengua i amb el convenciment que s’han de fer accions, iniciatives i promoure activitats per revertir la situació de la llengua.

Entre parlament i parlament, anaven projectant píndoles audiovisuals remarcant la importància del català i, sobretot de mantenir-la, ja que la situació actual de la llengua és preocupant. En aquestes petites mostres audiovisuals el que també mostraven eren les diferents activitats que formen part de la cultura com poden ser el teatre, la poesia i els castellers, entre altres. Per donar visibilitat a la cultura van comptar amb l’Esbart Valls del Nord que van ballar una rumba amb molt de ritme.

Seguidament, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va pujar damunt l’escenari per fer un discurs d’agraïment a la iniciativa. «La llengua i la cultura ens identifica com a poble i com a país. El català és la llengua oficial d’Andorra i el nostre deure és defensar-la, protegir-la i promoure-la. Totes i tots hem de posar el nostre granet de sorra», va manifestar Gili. La cònsol major va afegir que «les institucions públiques juguen un paper rellevant en aquesta tasca».

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va participar també en la presentació de Cultura Activa. «Voldria agrair a tots els impulsors d’aquesta iniciativa. El nostre propòsit és compartir perquè hem de ser capaços de treballar plegats en la importància de la nostra cultura i la nostra llengua».

A l’acte també hi va assistir el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, perquè l’associació de Cultura Activa s’ha agermanat amb Òmnium. Antich va recalcar la importància de protegir el català al carrer, al món educatiu i en les noves tecnologies.