Discrepàncies amb l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària

El debat sobre la llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra va provocar confrontació entre la majoria, per una banda, i entre Concòrdia i el grup parlamentari socialdemòcrata per una altra. El text va ser aprovat amb els vots a favor de la majoria, els tres consellers d’Andorra Endavant i el conseller no adscrit, Víctor Pintos. Concòrdia i el PS van votar en contra, denunciant que aquesta mesura, lluny de frenar la inversió estrangera que especula al Principat, l’acabaran atraient, fet que perjudicarà encara més el mercat de l’habitatge.

La taxa anirà del 3 al 10% en funció del nombre d’immobles que s’adquireixin. Els que vagin destinats a pisos de lloguer durant un període de 10 anys tindran bonificacions del 90%. Amb aquesta mesura, el Govern preveu recaptar uns cinc milions d’euros durant el 2024.

D’aquesta manera, s’aixeca la moratòria a la inversió estrangera immobiliària aprovada el passat mes de setembre.

Prèviament al debat, els grups de l’oposició van exposar les esmenes presentades sobre aquesta qüestió. La del PS girava entorn sobre la bonificació tributària en cas que la inversió sigui per construir pisos de lloguer, mentre que Concòrdia demanava que la moratòria a les operacions per part d’estrangers no s’aixequés amb l’entrada en vigor de la nova figura tributària.

Durant el debat, l’oposició es va mostrar molt crítica amb el text, fins al punt que el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, va alertar que aquest nou impost «no només desincentivarà la inversió, sinó que acabarà generant un increment de preu», destacant que, de moment, «no s’han aturat grans projectes de luxe que estan destinats a no residents». Fent referència a un dels punts del dia anterior, Bartolomé va explicar que «serveix de ben poc destinar 30 milions d’euros a pisos i congelar lloguers si deixem que els inversors estrangers puguin continuar fent del país el seu jardí particular», denunciant que no és lògic que es permeti l’adquisició de més d’un immoble a gent que ni viu ni treballa al Principat.

En la mateixa línia es va pronunciar el líder del PS, Pere Baró, titllant de «màrqueting polític» la nova llei i assegurant que això no posarà fre a l’especulació ni serà la solució. A més, va criticar que l’actual legislatura està fent el mateix que l’anterior, no entenent que no es fixi com a requisit per accedir a la bonificació del 90% per invertir en pisos que es destinin a lloguer que siguin a preu assequible. Sobre aquest punt es va mostrar irònic, preguntant-se «qui farà pisos a preu assequible si els pot posar a 2.000 euros i igualment la tindrà?». Baró veu una especulació «pura i dura» amb els lloguers i reclama que s’ha de legislar per a tota la ciutadania.

Com a resposta a les crítiques de l’oposició, Meritxell López va defensar que s’ha intentat fer de la manera més justa possible, destacant que és «un pas important per regular la inversió estrangera».

Des d’Andorra Endavant, Montaner veu amb bons ulls aquesta llei, ja que «és el primer pas per frenar l’especulació i la inversió estrangera en immobles». A més, consideren que aquesta recaptació de diners permetrà desenvolupar projectes importants per al país.