Concòrdia sembra el dubte sobre el nou Raonador del Ciutadà

Xavier Cañada va ser nomenat per consens com a nou Raonador del Ciutadà en substitució de Marc Vila, el qual va exercir el càrrec en funcions fins el dia d’ahir. Enguany, l’elecció, que ha estat molt diferent a la viscuda en anys anteriors amb un procés obert de crida pública, es va donar entre 13 candidats diferents, dels quals la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals es va quedar finalment amb la figura de Cañada.

Malgrat l’aparent consens que semblava donar-se per part de totes les parts, el conseller general Jordi Casadevall va sembrar el dubte en deixar veure que l’elecció d’aquest darrer afavoria, d’alguna manera, a l’Executiu encapçalat per Xavier Espot: «Estem contents amb el fons, però no amb la forma, i creiem que s’hauria de millorar el procés del nomenament», fent èmfasi en el fet que «s’ha notat massa que Demòcrates tenia la majoria». Unes paraules que no van ser del tot ben rebudes pel cap de Govern, el qual va deixar clar que «el nomenament de Xavier Cañada és oportú i adequat, en reunir els requisits de capacitació, experiència, professionalitat i independència per ocupar el càrrec», afegint que, tot i semblar que el conseller de Concòrdia sospitava que el nomenament s’havia decidit en un altre edifici, «si ens haguéssin demanat l’opinió al Govern no ens hauríem rasgat les vestidures».

Així i tot, la resta de consellers que van prendre la paraula van deixar clara la seva satisfacció envers el nomenament del nou Raonador del Ciutadà: «El nomenament compleix amb els criteris fixats pel Consell d’Europa», es va pronunciar la consellera socialdemòcrata Judith Salazar.