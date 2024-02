Ratificació del conveni de doble imposició amb Països Baixos

La sessió del Consell General també va donar peu a l’aprovació per assentiment de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos, amb l’objectiu d’eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni, així com prevenir l’evasió i l’elusió fiscals. Segons va informar el ministre de Finances, Ramon Lladós, es tracta de la culminació d’unes negociacions que van iniciar-se el 2009, esdevenint així el 15è conveni ratificat per la cambra parlamentària andorrana i estant format per una trentena d’articles. «La ratificació d’aquests convenis de doble imposició radica en facilitar a les empreses andorranes el fet de poder estendre les seves activitats més enllà de les fronteres del país», va indicar Lladós. No seran les úniques mesures positives del CDI, ja que la intenció també és afavorir una inversió estrangera de qualitat, millorar les relacions entre ambdós països i iniciar negociacions de convenis amb altres estats que, sense aquesta feina prèvia, no estarien interessats en dur-los a terme.