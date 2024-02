Sant Julià de Lòria tanca definitivament l'espai públic de la plaça Major

El Comú de Sant Julià de Lòria continua amb el procés de reordenació urbanística de la plaça Major per tornar a posar en valor aquesta zona tan emblemàtica de la parròquia. D'aquesta manera, segons va informar la corporació, es tanca definitivament l’espai públic de 800 metres quadrats distribuïts en dos nivells que el Comú havia arrendat mentre els propietaris no hi edifiquessin. Així, les dues pistes de petanca que s’hi havia ubicat per als usuaris de la Llar de Lòria es traslladen al Prat del Senzill.

On hi havia l’espai públic, per tant, estan a punt de començar les obres de construcció d’habitatges privats. Amb aquesta reordenació, es crearà un sobreample a la plaça Major i es guanyarà una connexió amb la zona del Camp de Perot.