Elrow desvela el cartell complet de l'Snowrow Festival 2024

L'Snowrow Festival completa el cartell de la cita a Grandvalira Grau Roig-Pas de la Casa pel pròxim 4, 5, 6 i 7 d'abril, amb més de 30 artistes de renom internacional i emergents.

Fa uns dies, l'organització anunciava els tres primers caps de cartell (Adam Beyer, Ilario Alicante i Marco Carola) i l'1 de febrer, treien el 'line up' complet, en què promet submergir als assistents en una experiència musical inoblidable. Aquest, inclou noms destacats de l'escena electrònica, garantint una fusió de ritmes vibrants i captivadors per als amants de l'estil, com Andrea Oliva, Arielle Free, Bastian Bux, Daniel Orpi, De La Swing, George Privatti, Guti (Live), Ilario Alicante, Kesia, Latmun, Marc Maya, Mau P, Melanie Ribbe, N!do, Nic Fanciulli, Olive F, Rendher b2b Ale de Tuglie i Toni Varga.

Per segon any consecutiu, La Guarida torna per brindar als 'rowers' sets hipnotitzants de la mà d'Alex Pott, Baum, Ion Pananides, Iuls, i Víctor FL. Debutant en la Pink Catherdral, el col·lectiu de LGTBI, Tr4mbolika by Ch3lo, s'incorporen a la màgia de Snowrow amb convidats tan especials com Bootychelly, Ch3lo, Faff, Ketia, Megane Mercury, Ttrraaccaa i Uhmami. A més, també hi haurà un protagonisme especial del talent local amb les actuacions d'Angel de Andrés, Burana, Casi Álvarez, Edu Art, Laeet, Meiken, Noe Osses, Nyl_on, Patricia Mantovani, Santa Creu, Santi Nocquet, Slidewayz Soundsystem (Ru Ondo & Wild Value) i Vittosky. En aquesta edició, per tant, el 'line up' de l'Snowrow promet satisfer tots els gustos musicals.



Snowrow, més que un festival / Snowrow no és només un festival, és una celebració de la música, l'esport, la cultura i la diversió hivernal per a tots els membres de la família. Una experiència purament diürna, des de les 10.00 hores fins a mitjanit, ofereix un ambient familiar i activitats al llarg del dia. La combinació d'un entorn espectacular, activitats, jocs, performance i música fa de Snowrow un esdeveniment imperdible. El colofó final de la temporada d'hivern de Grandvalira.



Apostant per la sostenibilitat / Aquest any, el festival destaca pel seu compromís amb el medi ambient i l'esport, donant jocs per a nens i activitats orientades a fomentar la sostenibilitat. Segons l'organització, volen fer que aquest festival sigui més que una celebració: és un compromís amb la diversió, la cultura i la consciència ambiental.