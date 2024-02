El ritme de Komanem arriba a l’Auditori Nacional

El grup de rock andorrà Komanem, amb més de 15 anys d’experiència en el panorama musical, farà la seva primera aparició del 2024 a l’Auditori Nacional avui. El disc Nits en Blanc, el segon de la banda, serà el repertori que es presentarà als seguidors. En comparació amb el primer «hi ha hagut una evolució brutal, hi ha una maduresa», va assegurar el vocalista i baixista de la banda, Jordi Díaz.

Si més no, el nom del disc ve inspirat pel nom d’una de les seves cançons, que porta el mateix títol, i per l’experiència pròpia dels mateixos músics durant els dies de gravació, de concerts i durant la vida personal. «Tothom es pot identificar, perquè qui no ha passat en una nit en blanc?», va assenyalar Díaz, i va afegir que dins del repertori, la cançó Llegendes és la que més gaudeix, ja que fa al·lusió «a castells i a l’infern».

Acostumats a tocar sobretot en territori català, senten una pressió més gran en fer un concert a «casa nostra perquè és un concert molt diferent». Amb tres quarts de l’auditori ja complet, solament esperen que la gent «s’ho passi molt bé», va relatar Díaz.

Finalment, va voler remarcar el neguit de la banda referent al poc recolzament que senten per part d’organitzadors i institucions, «no pot ser que estiguem fent més concerts a Catalunya, que estem encantats, però ens agradaria estar més presents al país». Afegint que hi ha molts grups de música amb molta trajectòria musical que «no tenen ressò», i incita que «s’escolti què vol el país», perquè «tocar a casa, val més que els diners», segons informa l’ANA.