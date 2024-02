Ensenyat apunta que es lluitarà pel dret de les dones

En el marc del 31è aniversari de l’aprovació de la Constitució, ahir, es va parlar del tema de l’avortament en unes declaracions a la premsa. I és que un dels temes més controvertits en l’actualitat és la penalització de l’avortament al Principat. Preguntat per als mitjans de comunicació sobre la relació de l’avortament i la Constitució, el síndic general, Carles Ensenyat, va afirmar que aquesta «és molt moderna», posant com a exemple que «recull el dret de les persones amb discapacitat a viure amb igualtats de condicions», a més del dret a tenir una natura protegida.

Per això, Ensenyat va argumentar que des del seu punt de vista, «la Constitució no s’ha de tocar», tot i que reconeix que no descarta alguna modificació en un futur i «anar adaptant-se a les lleis que vagin sortint i viceversa».

Tot i això, el síndic va remarcar que «es trobarà una fórmula per avançar en el dret de les dones sense trencar l’estructura institucional», tot i que sigui avortant a França o Espanya; en tot cas, despenalitzant l’avortament.