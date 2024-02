Projecte per assentar les bases del procés constituent

En el marc del 31è aniversari de l’aprovació de la Constitució andorrana, que es va aprovar un 2 de febrer del 1993, es va presentar ahir un projecte de la mà del politòleg Yvan Lara, d’Andorra Recerca i Innovació, amb l’objectiu de «fer una anàlisi sistemàtica del procés constituent, que assenti els bases per tenir una bona comprensió de què va passar durant tot el procés, el perquè i el com», va explicar el síndic general, Carles Ensenyat. I és que l’acte va ser per celebrar l’aniversari del gran canvi institucional, que va marcar un abans i un després en la història d’Andorra.

Així, el projecte pretén donar protagonisme a tots els actors que van participar en l’aprovació i la creació de la Constitució. Per això per a finals del 2024 es farà un documental audiovisual amb el testimoni i relats dels síndics, subsíndics, i generals que van fer possible aprovar la constitució, per una banda, i crear-la per l’altra. I és que Ensenyat va declarar que «fa 31 anys votàveu el que sens dubte ha estat el text legal més important per Andorra», remarcava, apuntant la importància d’aquest projecte que s’està creant.

A finals d’any també es vol publicar un treball monogràfic d’en format llibre, en el qual també s’il·lustri la participació de cadascú i serveixi com a manual del desenvolupament constituent. La tercera part del projecte serà un monogràfic històric amb l’edició del Consell General, que es publicarà a inicis del 2025.

Lara per la seva banda, va afirmar que «actualment només es disposen d’estudis parcials i específics», explicant el perquè es farà aquest projecte.