La Policia deté quatre persones més vinculades a l’operació antidroga de Canillo

La Policia va detenir ahir a la tarda quatre homes de 35, 38, 44 i 55 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública per possible tràfic d’estupefaents en un nou dispositiu antidroga, derivat de l’operació que es va dur a terme el passat dimecres al vespre a Canillo i que va permetre desmantellar un important punt de venda en aquesta parròquia.

Si més no, els arrestos s’han efectuat arran de la investigació, que ha permès trobar elements que incriminaven aquestes quatre persones en la xarxa de venda d’estupefaents. Tres de les detencions s’han efectuat a Canillo i l’altra, a Escaldes-Engordany.

Durant els registres s’han trobat 4.340 euros en efectiu, diversos pots amb restes de marihuana que s’utilitzaven per emmagatzemar la droga, una bàscula de precisió, restes de cocaïna, petites quantitats d’estupefaents i altres indicis que apunten a un possible tràfic.

Així, l’operació, que es va iniciar dimecres i que s’ha batejat com a ‘Operació SAC’, ha suposat un dels comisos de pastilles d’èxtasi més importants efectuats al país. Se’n van segrestar 520, a més de 383 grams de marihuana; 3,31 de cocaïna; 2,4 d’MDMA i un total de 12.465 euros en efectiu. La investigació, que fins ara ha suposat l’arrest de set persones, continua oberta i no es descarten noves detencions.