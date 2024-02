Estruga triomfa a la Molina i millora la seva puntuació FIS

Del grup EEBE, també van finalitzar la cursa Martí Llort, arribant 25a i gairebé igualant els seus actuals 101.14 punts amb 101.96, i Antoni Bea, que va obtenir la posició número 33. Per acabar, l’últim dels esquiadors andorrans va ser Nico Daban, qui va arribar en 33a posició.

Per El Periòdic

