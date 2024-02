Mascotes a la feina: les oficines pet-fiendly arriben al Principat

En un món en el qual cada vegada ens centrem més en el benestar i la qualitat de vida, les oficines pet-friendly es presenten com una solució innovadora per als que tenen animals i desitgen compartir la jornada laboral amb les seves mascotes. Aquest concepte, que ha guanyat força en llocs com els Estats Units, Gran Bretanya o Austràlia, comença a escampar-se per altres parts del món, com Espanya, França o fins i tot Andorra.

A Andorra Hive Five Coworking Andorra (BOMOSA) ja han posat en marxa aquest projecte i segons explica el seu director, Martí Batalla, «els valors animalistes formen part del nostre ADN per voluntat del nostre president, Turi Mora».



Batalla destaca que de moment no han tingut cap problema a l’oficina, ja que treballen en un espai gran i si hi ha algun treballador que no se sent bé amb la presència d’un animal, el poden reubicar fàcilment. El que han observat des de la direcció és que «la gent que ve amb el seu gos és molt conscient del que representa treballar en un espai compartit i la convivència és perfecta». Els treballadors destaquen que passar les hores de feina amb la seva mascota els aporta «més productivitat, a més de l’avantatge que el gos no es queda sol a casa».



La conciliació animal és «una tendència creixent que en uns anys serà més habitual, especialment en l’àmbit dels treballs d’oficina que no estan directament de cara al públic», explica Batalla. I afegeix que «per als treballadors és també una millora en l’organització del seu dia, ja que així no cal que tornin a casa a l’hora de dinar en cas que visquin lluny del lloc de feina o bé ho tenen més fàcil per portar-lo al veterinari després de la jornada laboral, per posar dos exemples».

La implementació d’entorns laborals pet-friendly presenta una sèrie de beneficis tant per als empleats com per a l’empresa. Segons un estudi realitzat per la Universitat Commonwealth de Virgínia, la presència de mascotes a la feina ha demostrat reduir l’estrès, l’ansietat i la pressió arterial en els empleats i persones properes, contribuint a un ambient laboral més relaxat. A més, la introducció de mascotes a l’oficina pot cultivar un ambient més agradable i distès, promovent el companyerisme entre companys i facilitant una comunicació més oberta i col·laborativa. Aquest entorn positiu, alhora, impulsa la creativitat, la productivitat i eleva l’èxit dels treballs en equip.

La conciliació animal no només té beneficis sobre les persones, ja que sobretot evita que les mascotes passin llargues hores soles i aquest fet repercuteix directament en la seva qualitat de vida i benestar en estar acompanyades i ateses durant la jornada laboral pels seus propietaris. Això provoca que l’estat d’ànim de l’animal millori i estigui molt més feliç amb altres persones i animals del voltant.