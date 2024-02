Els ‘Encants de Sant Antoni’ van recaptar 6.165 euros

En acabar, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que durant tot l’acte va estar participant i ajudant en el desenvolupament de la iniciativa, va anunciar molt satisfeta que l’acte «ha estat un èxit», afegint que la metodologia «del sorteig permet que tothom pugui participar, fer-ho més per a tot el poble». Altrament, va voler recordar la importància de mantenir la tradició i sobretot «ajudar a totes aquelles persones que ho necessiten».

Aquest any es va mantenir el seu objectiu de caire solidari i la recaptació íntegra es destinarà a Càritas parroquial. A més, l’esdeveniment va comptar amb diverses actuacions de l’esbart Santa Anna amb les actuacions del ‘Ball de la civada’ i ‘La tresca’.

La tradició té com a costum sortejar lots, concretament 17, d’aliments tradicionals del país, com peus de porc, coques, llonganisses, i altres productes de la llar amb la col·laboració dels comerços de la parròquia. La gent va poder participar al sorteig mitjançant la compra de butlletes, a un preu de cinc euros, a través de la subhasta.

L’edició dels ‘Encants de Sant Antoni’ va celebrar ahir els seus 100 anys, i com cada any, l’acte es va dur a terme a l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, dos dies després de la Candelera.

Per El Periòdic

