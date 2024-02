AE endureix encara més la seva postura contra la Unió Europea

Andorra Endavant ha decidit que no participarà en la redacció de la llei de represa del cabal europeu.

La formació ha expressat a través d’un comunicat la seva percepció que no té sentit «fer participar grups que estan en contra de la represa del cabal o alguns parlamentaris que no s’han posicionat fermament al respecte per manca d’informació especialment amb el resultat més aviat negatiu del sondeig popular sobre l’Acord d’Associació i sobretot abans de fer el referèndum vinculant». Per això, després d’haver assistit a unes primeres reunions informals, «per cortesia parlamentària», el grup parlamentari ha decidit no participar en l’elaboració d’un text legislatiu de represa del cabal, tot seguint els principis de coherència i fidelitat al seu programa electoral.

L’argument principal d’Andorra Endavant es basa especialment en matèria de lliure circulació de persones. Temen un augment de quotes d’immigració i pressions addicionals sobre l’habitatge a causa de la seva capacitat limitada per aplicar totes les directives i regulacions europees. La formació subratlla la seva preocupació per la possible relaxació dels filtres d’entrada, especialment en el context econòmic i social actual.