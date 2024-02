Mor Mercè Ubach, membre d’Units per Ordino

Mercè Ubach, membre de les llistes d’Units per Ordino a les comunals del 17 de desembre, va morir ahir per una malaltia. Ubach es descrivia com una ànima inquieta, amb ganes de saber i conèixer coses noves, i que gaudia molt de les trobades amb els seus amics i familiars passejant per Ordino.

Policia de professió, Ubach va decidir entrar a formar part de la vida pública a la llista d’Units per Ordino, fonamentalment «moguda pel sentiment de fer alguna cosa per millorar la nostra societat i fer-ho a la base, em sembla la forma més honesta i directe de donar aquest pas», explicava.

Per una de les coses que serà recordada Ubach, és per ser una de les dones pioneres a entrar al Cos de Policia d’Andorra, juntament amb Núria Fabregat i Rosa Guerris.

Durant la campanya, Ubach exposava que el sentit del deure i del compromís cap a la feina i cap a la resta dels ciutadans pesa molt, i que per aquest motiu ella apostava per dir les coses pel seu nom i a l’hora d’escoltar, mirar d’entendre a tothom, amb les seves circumstàncies.

Des d’Units per Ordino, van voler agraïr a Ubach per la sort d’haver pogut gaudir de la companyia i la qualitat humana de la que era la número 10 de la candidatura en les últimes eleccions comunals del 17 de desembre.