Gina del Rio fa història guanyant els Campionats del Món d’Sprint

Ahir es va disputar a Planica (Eslovènia) la primera cursa dels Campionats del Món júnior d’esquí de fons, una cursa Sprint (una volta d’1,2km) que va deixar una fita històrica per a Andorra: Gina del Rio es va proclamar campiona del món.

L’andorrana es va imposar a la final a la italiana Iris de Martin Pinter, la nord-americana Samantha Smith, la sueca Erica Laven i les noruegues Helene Haugen i Milla Andreassen. A la cursa, Del Rio va utilitzar la mateixa tàctica que a totes les eliminatòries, que no era una altra que agafar la primera posició a la sortida.

Tot i així, del Rio va començar segona per darrera de la italiana De Martin, que liderava la prova fins el revolt en baixada a dretes en què ella sola perdia el control i queia. Del Rio passava a manar a la cursa i ja no va deixar la primera posició fins a la meta, on va arribar amb un segon (+1.07) respecte a la nord-americana Smith, i gairebé tres segons (+2.78) respecte a la tercera al podi, la noruega Andreassen.

Del Rio va començar a construir aquest or mundialista a les classificatòries de les 10.30 hores del matí, quan va assolir el millor temps de les 84 fondistes de tot el planeta. El seu 1.24.39 deixava a 0.41 la nord-americana Ava Thurston, i a tot la resta a més de dos segons.

I és que la guanyadora va declarar que «la qualificació ha sortit molt bé, és una pista que m’agrada bastant, he sortit a tot el que donava i m’ha sortit bé. He agafat l’estratègia d’intentar sortir primera i tirar perquè hi havia algun revolt complicat, i al final ha estat un bon resultat», afegint que «a la final hem sortit i s’ha posat primera la italiana, nosaltres també volíem sortir primers o segons. Però, ella s’ha caigut al primer revolt, que era el problemàtic, i així ja m’he posat a tirar jo fins el final».

Respecte a guanyar el mundial va remarcar que «per mi és complir un somni perquè no m’imaginava que ho pogués fer. Sí m’ho creia i hem entrenat per això, però hi ha tantes coses que han sortit bé, que és complicat. Estic molt contenta. Li vull dedicar a tot l’equip, a tota la meva família i a la gent que m’ajuda, i també al Xabi, que està a casa. Ara motivació ‘a tope’ per les dues curses que queden», afegint que «quan he sentit el podi he sentit molta alegria perquè feia molt temps que teníem aquest objectiu i que tot surtís bé, com ho hem planificat, és una alegria immensa de satisfacció»

Esquí Alpí / A Gstaad (Suïssa) es va disputar el primer eslàlom de la Copa d’Europa, amb Xavier Cornella 62è i Àxel Esteve 63è. Cornella, que sortia amb el dorsal 93, va ser 62è amb 52.27, a 4.66 del millor registre i a 2.21 del 30è temps. Per la seva part, Esteve, amb el dorsal 62, i que tornava a la competició després d’haver estat malalt la setmana passada, va quedar 63è amb 52.42, a 4.81 del millor temps.

D’altra banda, Jordina Caminal no va finalitzar la primera prova de la Copa d’Europa de velocitat de La Thuile (Itàlia) en enganxar-se amb una porta, i ho tornarà a intentar avui.