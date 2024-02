Presenten a Jorge Pombo, nou migcampista de l’FC Andorra

Jorge Pombo serà presentat a l’equip de l’FC Andorra durant aquest matí a l’Estadi Nacional. L’aragonès ha sigut l’últim fitxatge de Sarabia durant el mercat d’hivern d’aquesta temporada. I és que l’equip, en estar en posicions baixes de la classificació, necessita una mica d’alè per remuntar aquesta temporada.

Pombo es va formar a Saragossa, concretament a la Unión Deportiva de Zaragoza durant l’any 2016. Aquell primer any, concretament al setembre, debutava a la Romareda sent jugador del Saragossa, contra la Reial Societat en un partit de la Copa del Rei. Uns mesos més tard debutaria en la Segona Divisió de la lliga amb el Saragossa contra el Gimnàstic de Tarragona, on es quedaria fins a l’any 2020.

Ara fa quatre anys, a principis del 2020 se’n va anar cedit al Cadis, i després el club andalús el compraria, però el 31 d’agost del 2021 va ser traspassat a l’Oviedo per una temporada. Un any després, l’1 de setembre del 2021 el Racing FC va comprar el migcampista, que ha jugat a l’equip fins ara. Fa uns dies des de l’FC Andorra es va anunciar el traspàs del jugador a l’equip tricolor, on estarà lluitant pels colors fins a finals d’aquesta temporada.