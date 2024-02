La FAN farà declaracions després del recurs de Lomero

La direcció tècnica de la FAN presenta avui declaracions després que Tomàs Lomero presentés un recurs davant la Comissió Jurídica Esportiva del Govern. Així, el nedador va assegurar que per al Mundial de Doha que se celebra aquest mes s’apliquin criteris que no apareixin a la normativa.

I és que Lomero va explicar que ell es va haver de buscar competicions a diferents llocs d’Espanya, com poden ser Terrassa i Castelló, per complir amb el que estipulava el domcument en relació a les mínimes que s’havien d’obtenir en piscina de 50 metres, tot i que el jugador no va disputar cap d’aquestes competicions en piscina llarga. Lomero és quan va sol·licitar la nul·litat de la convocatòria de Patrick Palegrina per disputar el Mundial de Doha. Des de la FAN, d’altra banda, van argumentar que la direcció tècnica es reserva el dret de proposar la selecció d’algun esportista que hagi o no complert estrictament els ceriteris assenyalats en benefici de l’Equip Nacional, tot i que seria obligat de fer les marques en piscina de 50 metres.