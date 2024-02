El CV Andorra somia amb l’ascens a primera divisó catalana

L’equip infantil masculí de voleibol d’Andorra, el CV Andorra, es va classificar com a primer del grup C de la segona divisió del campionat de Catalunya, i ara, disputaran la segona fase per continuar somiant en entrar en la màxima divisió.

Després de fer una primera fase excel·lent amb només una derrota en 14 partits disputats (2-3 contra el Club Natació Sabadell Blau), l’equip comença a preparar el següent repte: arribar als grups de promoció. Tot i que des del Club Vòlei Andorra van assegurar que el seu objectiu és treure el màxim rendiment dels jugadors individualment, els agradaria tornar a tenir un gran equip, com ja van poder gaudir anys enrere.

El club va voler recalcar la passió que li posa l’equip». Això, provoca una feina diària molt més productiva i que veuen com a un futur pròxim de molts èxits. I és que des del club defineixen als jugadors com les ‘pedres precioses’ pel que aconsegueixen a mesura que passa el temps i, que a més, volen continuar traient els millors resultats possibles en tots els sentits.