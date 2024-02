Iniciada la rehabilitació dels edificis destinats a lloguer a preu assequible

Andorra acabarà l’any amb uns 500 o 600 habitatges de lloguer assequible més al mercat. Així ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. La xifra aglutinaria tant els pisos que actualment es troben buits, amb un consum zero, com aquells que formen part de la rehabilitació del parc públic d’habitatge, la qual va centrar el dia d’ahir en donar el seu tret de sortida. «Som molt conscients que és una necessitat que té el país i hem fet tots els esforços possibles perquè les obres comencessin al més aviat possible, tot i que potser no s’està avançant al ritme que és necessari», ha apuntat Marsol.

Només tenint en compte les rehabilitacions dels edificis del parc públic, la intenció és tenir uns 150 o 160 pisos al mercat a finals del 2024. Una xifra que serà incrementada cada any amb un pressupost de 12 milions, el qual demostra «la clara voluntat del Govern de començar a donar cabuda a aquest parc públic». Marsol ha fet èmfasi també en el reglament que regularà l’accés a aquests habitatges, el qual va ser redactat conjuntament amb els diferents grups parlamentaris i que podria veure la llum en un rang de dues o tres setmanes. «Tothom que reuneixi les condicions del reglament es pot inscriure en una primera fase de preinscripció», ha detallat la ministra, afegint que, a mesura que es disposin dels edificis, «es faran ofertes per cadascun que variaran en funció de la tipologia o el nombre d’habitacions. Valorarem, farem puntuacions i llavors s’adjudicaran».

Els ingressos mensuals serà on es faran «força punts» per accedir als immobles, amb especial cura d’aquelles persones més vulnerables. «El topall màxim serà dues vegades per sobre del salari mínim, mentre que el topall mínim ho hem d’acabar de concretar», ha apuntat Marsol. Altres indicadors a tenir en compte a l’hora d’aprovar els accessos seran el topall de patrimoni o el fet de ser una família monoparental. «Les inscripcions tindran una vigència de dos anys, moment en què es revisaran per veure que no hagin canviat les condicions de cadascuna d’aquestes persones».

Sobre les diferents rehabilitacions s'ha pronunciat també el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, el qual ha fet esment als sis habitatges que compten amb un pressupost d’1,3 milions d’euros: l’edifici del carrer Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, amb un total de 14 pisos; el bloc Pellicer, a Canillo, amb 17; l’edifici del carrer Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, amb quatre més; l’antic Hotel Hermus d’Encamp, amb 20 pisos, i els dos edificis de Ribasol, a Arinsal, amb un total de 70 habitatges que ja van ser adquirits per l’Executiu durant la legislatura passada. «El timing per a aquests immobles era d’un any, però intentarem tenir dos o tres enllestits per a finals d’any per donar així una resposta a la ciutadania».

També es troben en marxa els 44 de la Borda Nova, situats a la capital, i els 34 de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. Ferré ha manifestat que aquest dimarts es reunirà amb la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, per exposar-li el projecte definitiu de l’edifici: «El Comú se n’encarrega de la planta del garatge i la que està arran de la carretera, mentre que nosaltres ho fem del primer pis amunt», recalcant que la intenció és començar a licitar els pisos al mes de juny. Així i tot, el ministre ha destacat també les obres de rehabilitació de l’antic Hotel Artic d’Andorra la Vella, els 26 pisos del qual haurien d’estar finalitzats a l’abril. A més, una vegada es disposi del pressupost, el Govern preveu adjudicar quatre pisos més a l’edifici Doctor Palau de Sant Julià de Lòria i 22 a la Font de Ferro del Tarter, els quals començarien a l’abril.

1.700 pisos amb consum zero

Respecte als pisos buits que actualment es troben al Principat, Marsol ha deixat ben clar que no es tracten de 6.000 immobles – tal com s’havia mencionat en anteriors ocasions –, sinó que són un total de 1.700 els que compten amb un consum zero, a l’espera de poder tenir les dades de les mútues. D’altra banda, 1.000 i escaig són els que es troben amb un consum una mica per sobre de zero. «Volem començar a incidir en ells i és per això que hem enviat una carta a tots els comuns, demanant que ens complementin la informació que nosaltres tenim per veure quins són els titulars», ha apuntat, recalcant que, avui dia, el Govern compta només amb l’adreça dels immobles mencionats. «Farem una primera campanya per informar a aquestes persones i motivar-les, i després buscarem mesures perquè bona part dels pisos puguin sortir al mercat a un preu assequible».