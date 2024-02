Definició a la punta

L’alè d’atac en les línies davanteres que li manca al club tricolor sembla que ja ha arribat. Jorge Pombo és l’últim fixatge del mercat d’hivern que va fer l’FC Andorra i així es va presentar ahir a l’Estadi Nacional en una roda de premsa a la qual van assistir tant el jugador com el director esportiu Jaume Nogués. El migcampista, natural de Saragossa, ve procedent del Racing Santander i té experiència en jugar entre línies davanteres i equips de Segona Divisió.

Nogués va afirmar que Pombo és «un jugador que per a nosaltres s’adapta a diverses posicions, que té un perfil interior i ofensiu, a més d’entendre el joc de punta a punta, per això té facilitat de superar línies superiors». Tanmateix, el nou número 22 dels tricolor va aclarir que «no m’ho vaig pensar quan em van fer l’oferta, simplement va sortir l’oportunitat i vaig decidir venir perquè em sembla un projecte molt bonic. L’estil de joc de l’equip m’agrada molt perquè és molt cridaner que un club de Segona Divisió tingui tant domini del joc». També va exposar que ve «d’una situació complicada perquè a ningú jugador li agrada que no el tingui en compte un entrenador, llavors vinc a reivindicar que tinc moltes ganes de tornar a jugar i mostrar al club que puc aportar moltes coses, així com sumar a l’equip i integrar-me com més aviat millor». Aleshores, el migcampista accepta el repte d’integrar-se a l’equip en un punt en el qual viuen la lliga a la penúltima posició de la classificació: «És un repte més i vinc amb la mentalitat d’aportar més del 100%. Tinc moltes ganes i molta il·lusió de començar a entrenar, així com aportar el màxim que pugui». D’altra banda, el saragossà està més que segur que pot aportar al conjunt no només en termes futbolístics. «Jo sé el que puc aportar, perquè per això em van fitxar. A més de la part futbolística, puc aportar moltes coses més perquè soc un noi molt alegre i crec que ara és el que també necessita l’equip», va afegir Pombo.

El nou fixatge podrà cobrir una de les posicions que els tricolor tenen com a assignatura pendent, la de superar les línies de defensa dels rivals, ja que amb el recent fixatge amb Jon Karrikaburu, qui va venir al club per aportar el gol de definició, el conjunt no acaba de donar amb la tecla per tal de poder sumar punts a la competició. És per aquesta raó que des de la direcció de l’FC Andorra s’espera que Pombo doni el suport en aquesta part. Així ho va assegurar el migcampista: «Crec que puc donar els millors nivells de la segona a la mitja punta, sobretot en la part del darrere dels centres mitjans contraris, entre línies, perquè crec que faig un bon paper en aquest punt».

De cara al seu debut, el nou tricolor espera que el míster decideixi aviat quan pot jugar. «Entenc que un jugador s’ha d’adaptar primer a l’equip i després a les necessitats que tingui el club, per a això he vingut».

Finalment, Nogués va exposar que valora «positivament els fixatges del mercat d’hivern perquè són bones incorporacions». Tot i que «ens hem quedat amb l’espineta de poder fitxar a un jugador d’extrems que és el que també ens fa falta». Amb tot plegat, el director va acabar fent valdre la plantilla amb la qual compta ara mateix l’FC Andorra: «Tenim un equip de 26 jugadors amb una mitjana d’edat de 25,23 anys. Crec que això és una plantilla bastant amplia», va assegurar Nogués.

La presentació formal del Borda Mateu es farà en 15 dies

El director esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va confirmar ahir que la presentació formal del projecte de construcció del multifuncional a la Borda Mateu es farà en dues setmanes, més o menys. «La presentació de la proposta no tardarà més de 15 dies». Així, la reunió de totes les parts implicades en el projecte es podrien reunir en aquest termini perquè, segons Nogués, «hem estat parlant amb els contactes i amb el nou cònsol d’Andorra la Vella perquè és un actor que també ha canviat i hem d’estar alineats amb ells». A més, segons el director esportiu, va exposar que «ens hem ajuntat amb una empresa constructora i un bufet d’arquitectes per tal de preparar una proposta total, ja que a part de les propostes que farem, s’ha de modificar el projecte que ja teníem acabat de Prada Moles».