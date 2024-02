Gina del Rio, davant dels 20km mass start dels Mundials júniors

Planica (Eslovènia) acull avui la segona cursa júnior dels Campionats del Món d’esquí de fons, en aquest cas els 20km patinadors en mass start i amb Gina del Rio a la sortida. La cursa, que començarà a les 11:15 hores, comptarà amb sis voltes a un circuit de 3,3km. A més, el circuit serà diferent al que hi havia previst inicialment perquè la sortida tindrà una variació, sense el primer revolt en baixada i a dretes que es va fer durant les curses d’sprint. Pel fet de les caigudes que hi va haver en aquell punt, l’organització va decidir variar una mica aquesta part inicial.

Del Rio sortirà avui a lluitar una cursa en què la resistència serà la clau. L’única cursa d’aquesta distància d’aquesta temporada va ser a la Copa d’Europa d’Oberwiesenthal, també en estil patinador, i on l’andorrana va aconseguir la victòria.

Als 20km mass start dels Campionats del Món júnior de l’any passat, a Whistler (Canadà), però en estil clàssic, del Rio va ser 16a.

ENTRENAMENT / Ahir la jornada va ser suau per a Gina del Rio, que va realitzar un entrenament per la zona alta de l’estació de Planica. Mentrestant, l’equip tècnic va estar treballant els esquís per tal d’analitzar el desgast del material en la llarga distància, així com les opcions de l’estat de la neu que s’hi trobaran avui les fondistes.

LESIÓ CANDE MORENO / Cande Moreno dona la temporada per tancada en la Copa del Món després de la caiguda a l’última cita de Cortina d’Ampezzo i que va afectar al seu genoll dret. L’andorrana, que se’n va anar contra les xarxes de protecció en un revolt a gran velocitat, continua amb molèsties al genoll que l’impediran entrenar i, per tant, poder competir en cap altra prova de la Copa del Món. L’andorrana haurà d’estar cinc setmanes aturada, amb la qual cosa la seva continuïtat aquesta temporada no és possible. Cande Moreno està l’espera de noves proves i resultats mèdics per determinar la seva lesió.