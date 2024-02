La FAN exposa els criteris de selecció dels competidors

La Federació Andorrana de Natació va donar ahir les explicacions pertinents sobre el recurs presentat pel nedador Tomàs Lomero, en referència a les suposades discrepàncies entre els criteris d’avaluació dels competidors per als mundials de natació de Doha, que actualment s’estan disputant. «Fem aquesta roda de premsa per donar més d’explicacions sobre el recurs que va presentar en Tomàs Lomero», va iniciar el president de la federació andorrana de natació, Joan Clotet.

Els mundials de natació de Doha són l’últim tiquet als Jocs Olímpics de París 2024. És per aquest motiu que sota els criteris de selecció, en què prèviament s’havia establert assolir unes marques mínimes per la FAN, és com es seleccionaven als participants. Es tenien en compte els temps compresos entre l’1 d’octubre i el 22 de desembre de l’any passat. «Dintre dels criteris hi havia un aspecte molt important, s’havia de seleccionar a un masculí i un femení», va mencionar Clotet, que, atesos a les lleis d’igualtat no poden convocar quatre homes i cap dona si no es té un temps estàndard.

A més, va voler afegir que en aquell moment, no es van assolir les mínimes i de les quatre categories de selecció, van optar per la B, és a dir, segons la puntuació FINA (més de 700 pts. en qualsevol de les proves). Nadia Tudò i Bernat Lomero van ser els dos nedadors que exercien com a primers classificats. Segons va informar l’ANA ESPORTS, la controvèrsia va arribar el dia 21 de desembre, quan Patrick Pelegrina havia realitzat un òptim resultat en piscina 25 metres i el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, ho va presentar davant la junta directiva. D’allà, s’inicia el procés perquè el nedador pugui participar en el mundial, i quan Lomero presenta el recurs, que derivaria en l’apel·lació per part de la FAN. «Nosaltres hem fet un esforç, en aquests casos, solament hi haurien anat dos», va apuntar el director tècnic, que a més va incidir en el fet que «el senyor Tomàs no hi hagués anat, nosaltres ho teníem molt clar que era un masculí i un femení. En cap moment se li ha agafat l’espai».