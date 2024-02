Le Pen, contrària a la llei del català per «discriminació»

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, va voler aclarir que «el govern ha estat sempre molt conscient de l’aportació cultural dels països veïns». També va voler incidir en el fet que la relació que l’executiu té amb l’estat francès recau sobre el seu president i no sobre Le Pen. Finalment, va afirmar que la llei del català busca protegir la llengua.

La diputada també va voler recordar el «vincle històric» que manté el país francòfon amb el Principat i assegura que «aquesta llei posa en risc l’ús del francès en importants sectors econòmics com són el turístic o l’empresarial». Le Pen va demanar al ministre francès d’Afers Exteriors, Stéphane Séjourné, quina serà la política a seguir per defensar els francesos residents al Principat.

Per El Periòdic

