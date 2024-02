Andorra, en el programa Poctefa per al foment de la pedra seca

La construcció en pedra seca és part de l’herència cultural pirinenca amb centenars de quilòmetres de murs, camins, cabanes i altres infraestructures construïdes amb aquesta tècnica mil·lenària, construccions amb una gran varietat de propòsits modelen el paisatge cultural del territori transfronterer. Des del 2018 ha estat reconeguda com a Patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.

El projecte PETRA va ser el millor valorat dins de la seva categoria i té una durada de tres anys i un cost d’1.183.843,17 euros, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb 769.496,01 euros, i la resta del cost l’assumeix la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), de la qual Andorra forma part. Uns fons que es destinaran a desenvolupar activitats concretes al voltant de la posada en valor i promoció d’aquesta tècnica com una pràctica ancestral comuna i compartida per les comunitats dels Pirineus, a través d’accions de coneixement i capacitació tècnica, i també de sensibilització.

Aprofitar, posar en valor i promocionar les tècniques de pedra seca són els objectius principals del projecte transpirinenc en el qual participa el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Aquest projecte s’emmarca en el programa interregional europeu Poctefa que té com a missió impulsar el turisme sostenible, desenvolupar la cultura en l’àmbit de la protecció, el desenvolupament i la promoció del patrimoni cultural i els serveis culturals.

