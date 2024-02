Cinc robatoris en establiments d’Arinsal

El Cos de Policia està treballant per investigar una sèrie de robatoris que, presumptament, van tenir lloc en diversos establiments de restauració i hostaleria d’Arinsal. Segons les informacions proporcionades, cinc robatoris van tenir lloc durant la matinada de dilluns a dimarts. Els primers indicis apunten que els lladres només van endur-se diners de les caixes registradores i els únics danys que van causar van ser els de les portes d’entrada les quals van forçar. De moment la investigació està en curs i per això encara no es disposa de més detalls.