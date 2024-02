Dolsa denuncia la mala comunicació de les reunions per canviar el POUP

El Consell de Comú d’Ordino d’ahir va introduir un punt del dia, a proposta del conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, en referència a les reunions organitzades pel Comú d’Ordino per a la modificació del Pla d’Urbanisme (POUP). El conseller de la minoria va lamentar el fet que s’han assabentat de l’organització d’aquestes trobades per a un tema cabdal com aquest per mitjà de la premsa, i no a través dels cònsols o de la majoria comunal de forma oficial. La nova cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va respondre que es van promocionar aquestes trobades mitjançant el portal web Ordino És Viu, fet que va ser denunciat per Dolsa, ja que no és el mitjà de comunicació adequat per tal de fer aquest tipus de convocatòries. El conseller va argumentar també que ell mateix, com a propietari, no havia rebut cap mena de notificació, així com altres propietaris. El d’Units per Ordino va esmentar que les reunions podrien estar presenciades només per alguns grans propietaris i que era necessari fer una convocatòria més adient d’aquestes reunions perquè tota la ciutadania pugui acudir a unes trobades populars que giren entorn d’un tema que és d’interès per a tothom, tal com va destacar el conseller comunal.

En declaracions posteriors al Consell de Comú, Dolsa va denunciar aquesta mala planificació de la comunicació de la celebració d’aquestes trobades i assenyalant la mala gestió de la cònsol major en la convocatòria d’aquestes. El d’Units per Ordino va estipular que «entenc que a la senyora cònsol el càrrec li va gran, però la seva obligació era enviar la convocatòria als propietaris» i «Ordino És Viu no és un mitjà de comunicació oficial». Coma va esmentar que simplement estan seguint una iniciativa que ja estava contemplada des de l’anterior legislatura, cosa que Dolsa va desmentir afirmant que l’excònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, mantenia al cònsol de l’oposició informat de forma constant sobre aquest tipus de temàtiques d’interès elevat. A més, Coma va esmentar que s’havia delegat també part de la comunicació als quarts de la parròquia, tot i que el conseller de la minoria manté que la comunicació adequada d’aquestes iniciatives relacionades amb el POUP correspon al Comú. Finalment, el conseller d’Units per Ordino va fer una crida a una comunicació efectiva i inclusiva a tota la ciutadania, ja que «el POUP ha d’afavorir a tots» els ciutadans de la parròquia, siguin propietaris o no.

Un Consell ordinari amb vestimenta extraordinària/ Una altra polèmica va ser les queixes de la cònsol per la vestimenta del conseller Dolsa, a qui Coma va reclamar que s’havia d’haver vestit amb vestit d’home i camiseta blanca perquè era un Consell de Comú Tradicional. Dolsa va replicar que la convocatòria que va rebre explicava, explícitament, que «de conformitat amb l’article 20.2 i 20.3 de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú d’Ordino, em plau convocar-vos a la sessió del Consell de Comú», sense esmentar en cap moment que es tracti d’una sessió tradicional ni extraordinària i que requereixi un codi de vestimenta específic.

Bringué preocupada pels funcionaris amb salaris baixos/ Amb l’ajustament dels sous a l’IPC amb un augment de l’IPC del 4,5%, la consellera d’Units per Ordino, Jordina Bringué, va mostrar la seva preocupació sobre els funcionaris comunals d’Ordino que se situen en la graella més baixa de salaris. La consellera va esmentar que «no tots els funcionaris cobren el mateix» i un augment del 4,5% per a tots els treballadors era poc equitatiu, ja que els que se situen en els esglaons més baixos de la graella tenen una gran necessitat d’un salari més elevat a causa de l’escenari d’inflació actual. Bringué va esmentar que és necessari que s’augmenti amb un percentatge més elevat per tal de poder percebre un salari adient. Per aquest motiu, la consellera va proposar elaborar un estudi per avaluar com es podria efectuar aquest increment. En aquesta línia, la cònsol major va dir que actualment només es pujarà el 4,5% a tots els salaris, però va mostrar-se oberta a elaborar un estudi de característiques similars a les que va mencionar Bringué.

Dolsa protesta per la tala d’arbres per part del cònsol menor

Per decisió del cònsol menor, Eduard Betriu, es va talar un arbre al costat de la vorera que hi ha just a l’entrada del poble d’Ordino que semblava mostrar símptomes de bona salut i que es podria haver podat en comptes d’efectuar directament la seva eliminació de la via pública. Així ho va denunciar el conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, qui va assenyalar amb imatges com l’arbre gaudia d’una bona salut. El conseller va qüestionar el perquè es procedia a talar arbres argumentant que estan malalts quan no mostren un estat d’elevat perjudici, fent èmfasis en què la parròquia ordinenca està declarada per la Unesco com una reserva de la biosfera i que aquest tipus d’actuacions no van acord amb aquest títol. Segons el cònsol menor, l’actuació es va produir d’acord amb l’assessoria dels tècnics i la demanda d’alguns veïns, a més de seguir una metodologia de neteja d’alguns tipus d’arbres de riu que podrien arribar a caure.