Gina del Rio guanya el bronze al 20 km mass start a Eslovènia

Nou capítol en la història de l’esport andorrà de la mà de Gina del Rio. L’esportista va aconseguir ahir la tercera plaça al podi al 20 km mass start en patinador dels Mundials júnior de Planica, Eslovènia, després d’haver-se proclamat campiona del món júnior en Sprint.

La nova cita de del Rio als Campionats del Món júniors seran aquest pròxim divendres, amb els 10 km individuals en clàssic.

Gina del Rio va fer una cursa molt intel·ligent mantenint el ritme del grup capdavanter, liderant a estones i controlant a les rivals en tot moment. Al final, la cursa es va decidir gairebé en l’última volta, després de molts quilòmetres amb el grup de davant molt compacte, quan l’andorrana es va destacar amb la italiana Maria Gismondi i la noruega Anniken Sand. Finalment, del Rio va quedar tercera després que la italiana marxés sola juntament amb la noruega, que finalment també cedia terreny respecte a Gismondi.

Al final, Gina del Rio es va penjar el bronze amb molta lluita especialment a l’última volta, on a poc a poc notava que la fatiga era molt gran. El seu crono, 53.09,3, va estar a 21,0 segons de Gismondi, que va ser l’or, i a 9 segons de Sand, segona. Aquesta és la segona medalla de Del Rio en aquests Mundials, després de l’or que va assolir dilluns a la cursa Sprint.

En acabar, del Rio va explicar que «sento molta felicitat, no tinc paraules. És increïble. Al principi anàvem controlant, però a la cinquena volta de cop s’han posat a tirar i no sé, m’ha donat un baixó que he intentat seguir, però he patit bastant a les dues últimes voltes. Sabia que tenia un grup al darrere, però també que tenia a la segona davant i ho he lluitat, però ha sigut, sobretot mentalment, dura. A l’última volta només anava pensant que ja arribava i que ho tenia allà. Vull donar les gràcies per tot el suport i dir que l’esquí de fons val la pena».

L’andorrana continua fent una temporada històrica, després d’aconseguir una medalla d’or a les mateixes pistes eslovenes. Aquest any, l’esquí de fons andorrà promet tenir noms i cognoms: Gina del Rio.