Govern esperarà els resultats de l’auditoria per exigir responsabilitats

El ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient i portaveu de Govern, Guillem Casal, va afirmar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Govern va informar els grups parlamentaris sobre la situació de la CASS amb les pensions d’invalidesa del grup 1 als diferents grups parlamentaris quan van ser informats sobre les irregularitats. Tot i així, va reconèixer que com no forma part de la comissió de Finances, i «no puc corroborar si aquella informació es va traslladar de manera segura a la resta de consellers».

I és que des dels grups de l’oposició explicaven el passat dimarts en una roda de premsa que no havien rebut informació sobre aquest cas, i que s’esperaven al fet que avui el president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, faci declaracions al Consell General. Tot i així, Casal va informar que des de Govern s’esperarà a conèixer els resultats de l’auditoria encomanada per la mateixa CASS.

D’altra banda, el ministre portaveu també va posar èmfasi en l’esmena que es va introduir en el pressupost del 2024 per la CASS, que va rebre l’aval de totes les forces parlamentàries, que permet que «totes les persones que estiguin en una situació de vulnerabilitat no perdin diners i encara es quedin més exposades», va afirmar Casal. A més, va afirmar que des de Govern faran el possible perquè «aquesta situació no es torni a repetir».

Casal també es va referir a l’import global que ha generat aquesta incidència, que segons Govern ha sigut 1,5 milions d’euros, lluny dels dos o tres milions d’euros que es preveien al principi, assegurant que aquesta xifra sí que s’havia afirmat als grups parlamentaris de la majoria i de l’oposició: «A mesura que es van anar actualitzant les dades, vam poder afirmar que la xifra era d’1,5 milions d’euros». Tot i així, El portaveu va ser qüestionat pels mitjans de comunicació per la procedència dels diners que sufragen aquestes prestacions, que es paguen mitjançant la branca general.

I és que Casal a més, va afirmar que aquesta informació la va rebre Govern pels volts del 15 de gener d’aquest any, i no cap al juliol del 2023 com es podia pensar. A més, Casal va remarcar que el més important són els pensionistes, «que en cap cas hauran de retornar els diners que han rebut», va afirmar el portaveu.

AE sol·licita una investigació de l’escàndol de la CASS

Andorra Endavant ha sol·licitat una investigació externa per clarificar l’escàndol dels pagaments excessius a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La formació va expressar a través d’un comunicat la seva preocupació davant de l’escàndol, arran de la revelació de pagaments excessius per un total d’1,5 milions d’euros a persones amb invalidesa. Per aquest motiu, la formació liderada per Carine Montaner, ha sol·licitat una investigació externa per esbrinar la veritat d’aquests pagaments i per assegurar-se que es prenen mesures perquè no es tornin a repetir errors similars en un futur. La formació aposta per encomanar una investigació independent per assegurar que es faci amb objectivitat i eficàcia, que permeti accedir a la CASS per obtenir una visió completa i imparcial dels fets.