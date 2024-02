Anul·len la Dynafit Andorra Skimo pel mal estat de la neu

Les condicions meteorològiques tornen a fer de les seves i obliguen a la Dynafit Andorra Skimo a anul·lar l’esdeveniment programat pel 17 i 18 de febrer. Una competició anomenada ‘La travessia dels refugis’ que any rere any té com a objectiu poder descobrir el Principat per etapes de muntanya, unint en el seu trajecte les tres estacions d’esquí i les dues valls, en equips de dues o tres persones. Aquesta competició forma part del calendari de curses de ISMF European Series.

Segons va informar l’organització, van prendre la decisió procedida d’un anàlisis de l’estat del terreny i la previsió meteorològica pels deu dies vinents, el qual no va ser favorable. Al·leguen que les nevades previstes durant la setmana al país no seran suficients per solucionar la manca de neu durant el recorregut, però van incidir en el fet que no es pot garantir la seguretat i en cas de realitzar-se, estarien posant en perill als participants i voluntaris. Una decisió que va ser molt difícil de prendre a causa de ser la primera vegada que es van trobar en una situació així en vuit edicions.

Tanmateix, posseeixen d’una responsabilitat que no poden obviar i es van haver de mantenir ferms en el que ells descriuen com «el millor per a tothom». Tots els participants podran ajornar la inscripció per a l’edició del 2025 o bé demanar la corresponent devolució. Des de Dynafit Andorra Skimo agraeixen el suport de patrocinadors, col·laboradors, voluntaris, cossos especials, segons va informar l’ANA.