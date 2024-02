L'APDA sanciona una immobiliària que demanava un excés de dades per visitar un pis

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va rebre el passat 13 de juliol del 2023 la queixa d’un particular que denunciava la demanda excessiva de dades personals per part d’una immobiliària del país a l’hora de visitar un pis de lloguer, fet que ha finalitzat amb una sanció mitjançant una advertència cap a l'empresa.



Aquest particular es queixava perquè per visitar un pis a Encamp vist al web de la immobiliària, aquesta li sol·licitava omplir un formulari amb les seves dades, còpia del DNI/passaport, permís de residència, certificat bancari de referències, carta de la targeta del compte IBAN, dades de domiciliació bancària (entre aquestes, el nom del gestor del compte), dades actuals de la feina (nom de l’empresa, persona de contacte de l’empresa, antiguitat, etc.), entre d’altres. A més, la clàusula informativa del formulari era "deficient i incompleta".



Segons assenyalen des de l'entitat, l’àrea d’inspecció va donar curs a la queixa amb l’obertura d’un expedient d’ofici i va enviar a la mateixa immobiliària un requeriment d’informació sol·licitant els aclariments següents: la base legitimadora per a la recollida de dades; el criteri utilitzat sobre el tipus de dades recollides; la conservació de les dades i els formularis de recollida per cada operació de tractament on constés la recollida del consentiment i la clàusula informativa.



Amb la resposta de la immobiliària, l’APDA va constatar una vulneració dels articles 5, 7 i 16 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) en incomplir el principi de minimització de dades, les condicions del consentiment i el contingut de la clàusula informativa. En aquest sentit, des de l'APDA es conclou que la informació que se sol·licita en el formulari "no és rellevant ni limitada a allò necessari en relació amb la finalitat de verificar que el sol·licitant de visita del pis té permís de residència no temporal i treball estable al Principat a fi de poder comprovar que pot fer front a l'import del lloguer".



A més a més, afegeixen que en el formulari "no s'aprecia enlloc la possibilitat de donar el consentiment per part dels interessats per a cap de les finalitats descrites". En aquest context, "es considera que el responsable de tractament no demostra el compliment de les condicions del consentiment, tal com s’especifica a la LQPD".



Tanmateix, al formulari no s’inclouen les finalitats descrites en la resposta posterior facilitada per la immobiliària al requeriment d'informació fet pel servei d’inspecció. També cal destacar que l’adreça que s’informa per a l’exercici dels drets "sembla ser una plantilla a mig omplir i que és incompleta". Tampoc s’informa que la persona interessada té el dret de limitació del tractament de les seves dades personals. Amb això, es vulnera l’article 16 de la LQPD, ja que "es detecta que la clàusula és deficient".



Per tot plegat, des de l'APDA es va ordenar a la immobiliària que les operacions de tractament s’ajustessin a les disposicions de la LQPD i l’ha sancionat amb una advertència per la vulneració de la normativa. Així mateix, l’agència recorda que l’incompliment de mesures correctives poden suposar una sanció d’entre 30.001 i 100.000 euros.