Tall a la carretera N-260 a la Seu d’Urgell aquesta matinada

Es podrà passar per dins de la ciutat fins a Castellciutat.

El motiu d’aquest tall són uns treballs específics que s’han de dur a terme en el marc de l’actual construcció d’una passera de fusta sobre el riu per a vianants i ciclistes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació