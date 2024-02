Les molèsties al genoll deixen fora de la Copa del Món a Shiffrin

L’esquiadora americana Mikaela Shiffrin va confirmar ahir que no participarà en la competició de la Copa del Món d’esquí femení que se celebrarà a Soldeu aquest cap de setmana. Amb una piulada i un vídeo que va compartir a X (abans Twitter), l’esquiadora va afirmar que les molèsties que pateix al genoll a causa d’una forta caiguda que va patir a principis de gener a la competició a Cortina d’Ampezzo encara no estan sanes.

«He tingut una bona rehabilitació després del meu accident. Vaig rebre molta tensió a tota la cama quan vaig patir l’accident, però milloro cada dia», va assegurar Shiffrin. Per aquesta mateixa raó, tant ella com el seu equip van decidir no participar en la competició que acollirà Soldeu aquest dissabte i diumenge: «Em sento millor cada dia i estic progressant bé, però no competiré a Andorra aquest cap de setmana perquè «vull assegurar-me que el meu genoll estigui fort per poder esquiar amb potència quan torni. Cada dia que passa el mal minva, el moviment es fa més sòlid, suau i consistent, ho estem gestionant molt bé, per això avancem una mica més cada sessió», va exposar al comunicat l’esquiadora. La decisió va afectar la corredora perquè segons va exposar al text, li fa mal perquè «tinc molts rècords especials a Soldeu, però el meu genoll encara no pot suportar la càrrega de córrer».

D’altra banda, l’esportista, considerada una de les estrelles amb les quals compta el campionat femení, va aprofitar la missiva per posar en relleu les exigències i la pressió sota les quals competeixen els esquiadors que es mantenen dins dels millors 15 del món. «Només vull parlar del nombre de lesions que hi ha hagut últimament. Entenc que l’esquí és això, competició i córrer el risc que passi qualsevol cosa des del moment en què sortim de la línia d’inici, però estic totalment d’acord amb aquells que demanen que s’analitzin millor les exigències als millors esportistes», continua el text. Shiffrin també va exposar alguns dels requisits que esdevenen en molta pressió als esportistes com «el calendari de curses, el programa de proves nocturnes, el temps amb els mitjans de comunicació i lliurament de premis que s’allarguen fins tard», va explicar l’esportista. Finalment, Shiffrin va declarar al mateix text que creu «absolutament que la fatiga en aquest punt de la temporada juga un paper en les lesions que hem vist últimament, inclosa la meva».