Els alumnes desfilaran per donar el tret de sortida al Carnaval

El programa d’activitats inclou una festa infantil de disfresses el dilluns 12 de febrer a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany a partir de les 17.30 hores. Els actes de carnaval tindran continuïtat dimarts 13 amb el judici del Carnestoltes a la plaça Guillemó amb la participació del grup de teatre Making off i l’actuació de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes- Engordany i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

L’acte central del programa tindrà lloc demà a partir de les 18.00 hores amb la desfilada que s’iniciarà des de la plaça Guillemó i circularà pels carrers Doctor Nequi, avinguda Príncep Benlloch, avinguda Meritxell, avinguda Carlemany, avinguda de les Escoles, carrer Prat Gran, Parnal, Nacions Unides i Veedors per finalitzar a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Aquest espai acollirà una hamburguesada per als participants i la desfilada i actuació de les comparses que s’hagin inscrit al concurs de coreografies.

Programa conjunt amb Escaldes-Engordany / Els actes de celebració del Carnaval que organitzen de manera conjunta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany començaran aquest divendres a la tarda a les 19.00 hores a l’avinguda Meritxell 97 amb la penjada del Carnestoltes, ninot dissenyat i elaborat pels infants de la Ludoteca de Santa Coloma com a protagonista, i que està exposat fins avui al migdia al Centre cultural La Llacuna. També comptarà amb l’actuació del grup de teatre Making off.

La desfilada dels escolars tindrà lloc entre les avingudes Santa Coloma, concretament del número 93, i d’Enclar, fins al número 21. Mentre es dugui a terme la rua, el trànsit a la zona es veurà afectat. Entre les 10.00 i les 12.00 hores es tallarà el pas dels vehicles des de l’avinguda Santa Coloma 110 fins a l’avinguda d’Enclar 18 i la circulació direcció sud es desviarà per la Baixada del Molí, excepte els veïns, que podran arribar fins al carrer Camp Bastida. La circulació direcció nord es desviarà pel carrer Prat Salit, excepte els veïns, que podran arribar fins a l’avinguda d’Enclar número 17. La rua d’aquest any estarà amenitzada pel grup de batucada de l’Escola Andorrana de Secundària d’Andorra la Vella i un grup d’animació amb xanquers i altres elements de festa.

Així doncs, la parròquia es prepara per a uns dies intensos d’activitats populars al carrer. Els actes començaran aquest divendres al matí, a partir de les 10.15 hores, amb la gran rua interescolar que comptarà amb la participació de la major part dels centres educatius de la parròquia com l’Escola andorrana d’Andorra la Vella, el Col·legi Maria Janer, el Col·legi Sant Ermengol, l’Escola francesa d’Andorra la Vella i l’Escola francesa de Santa Coloma, a més de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, la Fundació Privada Meritxell, i els usuaris d’El Cedre i de L’Enclar. En total, es preveu la desfilada de prop de 1.800 escolars de maternal i primària, més 230 acompanyants.

Per El Periòdic

