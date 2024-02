Afectacions del trànsit per Carnaval i la Copa del Món d’esquí femení

Altres esdeveniments que acollirà el país durant el cap de setmana, com la Copa del Món d’esquí Audi FIS el 10 i 11 de febrer, obligarà a tallar el carril lent de pujada de la CG2, des de la rotonda de Soldeu fins a Bordes d’Envalira. Cal ressenyar en aquest cas que hi haurà busos des dels aparcaments de l’estació.

Per la seva banda, la rua de Carnaval de la Massana, que té lloc avui de les 11.15 a les 11.45 hores, provocarà talls en el carrer Major i fins al telecabina. En el cas d’Encamp, demà de les 12.00 a les 13.30 hores i de les 15.00 a les 18.00 hores, no es podrà circular des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda del carrer Mirador d’Encamp.

Tanmateix, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany celebraran la rua de Carnaval conjunta demà de les 18.00 a les 20.00 hores. Durant aquest període, es tallarà la circulació pel carrer Doctor Nequí, les avingudes Príncep Benlloch, Meritxell, Carlemany i la de les Escoles i els carrers del Prat Gran, del Parnal, de les Nacions Unides i dels Veedors, així com el Prat del Roure.

Algunes carreteres i carrers del país patiran aquest cap de setmana alteracions i talls de trànsit a causa de la celebració de les rues de Carnaval i la Copa del Món d’esquí de Soldeu. És per aquest motiu que des del departament de Mobilitat es demana als conductors prendre nota i planificar els desplaçaments per tal d’evitar congestions de vehicles a la xarxa viària.

