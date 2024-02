Andorra ja coneix els seus rivals a la Nations League

Ahir la selecció va conèixer els rivals contra els quals jugarà una de les cites més esperades del futbol, la UEFA Nations League. El conjunt andorrà s’enfrontarà contra Moldàvia i Malta, rivals a la lliga D. Així, l’equip tricolor jugarà al grup 2 del total de les 54 federacions membre de la UEFA. Des de l’organització es va optar per dividir els equips en quatre lligues, tenint en compte els resultats de la Nations League del 2022/2023. Finalment, la competició se celebrarà en sis jornades i la primera jornada tindrà lloc del 5 al 7 de setembre d’enguany. Quan al sorteig de l’eliminatòria de play-offs es farà al novembre del mateix any i la fase final se celebrarà del 4 al 8 de juny del 2025.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació