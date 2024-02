Tot a punt per la participació de la FAN el diumenge a Doha

Els atletes de la disciplina de natació inicien el seu mundial el pròxim diumenge a Doha amb Bernat Lomero, Nàdia Tudó i Patrick Pelegrina com a representants nacionals. El calendari ja està establert i serà Pelegrina l’encarregat de debutar diumenge en aquesta cita als 100 metres braça a les 11.30 hores, hora andorrana.

En cas de passar a la semifinal, nedaria el mateix diumenge a la tarda, i si aconseguís un lloc a la final, aquesta es disputaria al final de la jornada del dilluns. A banda, també competeix en 50 metres braça, on les preliminars i les semis estan programades per dimarts i la final per dimecres a última hora. També en braça, Tudó farà acte de presència dilluns al matí als 100 metres, on en classificar-se nedaria la semifinal i la final, dilluns i dimarts en el torn de tarda, respectivament. Pel que fa als 200 metres, se celebren les preliminars i les semis a la tarda de dijous. Divendres a última hora es disputa la final.

Finalment, però no menys important, Lomero estarà en els 50 i 100 metres lliure. La màxima distància la correrà dimecres al matí amb semis i final per dimecres a la tarda i dijous, corresponentment. Els 50 metres estan programats perquè comencin divendres i acabin dissabte, amb la mateixa dinàmica que en les altres disciplines, segons informa l’ANA.