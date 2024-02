La fiscalia no presenta recurs per l’absolució a Vanessa Mendoza

L’associació feminista Stop Violències va anunciar ahir, mitjançant les seves xarxes socials, que ahir dijous es va acomplir el termini que tenia el Govern per a recórrer a la sentència d’absolució a la presidenta de l’associació, Vanessa Mendoza, sense que l’Executiu hagi recorregut. Aquest fet va ser qualificat per l’associació com «un triomf social i col·lectiu» que mereix ser celebrat pel moviment feminista, ja que tal com van declarar a xarxes socials «han sigut anys molt durs, però també han estat anys de trobades amb persones meravelloses que s’esforcen cada dia per fer d’aquest món un lloc millor». A la seva publicació a les xarxes, Stop Violències va agrair a totes les col·lectives, persones i associacions que van ser al seu costat.

L’associació va exposar una cronologia del cas Mendoza, que va començar l’any 2019 amb la denúncia del Govern on demanaven quatre anys de presó i 30.000 euros de multa. El 2021, Amnistia Internacional va iniciar a fer campanya en favor de Mendoza. El 2023, es va celebrar el «judici de la vergonya», tal com ho va definir l’associació, que es va resoldre amb la sentència d’absolució a l’activista.