Caldea fa entrega d'un donatiu de 3.482 euros a Unicef

La presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, va rebre el donatiu en mans del director de Caldea, Miguel Pedregal, qui es va mostrar satisfet pel desè aniversari de la col·laboració entre Caldea i Unicef: «Per nosaltres és un orgull poder sumar una dècada col·laborant amb aquesta iniciativa. Agraïm a tots els visitants de Caldea que hi han contribuït», va afegir Pedregal.

Es tracta d’un projecte nascut el 2022 i que pretén crear solucions climàtiques per a infants: Eco-pobles al sud de Madagascar, a la regió d’Androy, una aportació que s’allargarà fins al 2025. A través d'aquesta iniciativa, els infants i les seves famílies obtindran serveis d'aigua i sanejament segurs i sostenibles, desenvoluparan nous sistemes per predir i respondre als riscos climàtics, i es beneficiaran de la millora de les escoles i instal·lacions sanitàries.

Aquest programa, impulsat per Caldea, permet als residents gaudir de les instal·lacions del termolúdic durant tres hores al preu de 22 euros i de les instal·lacions d’Inúu durant quatre hores, amb accés al termolúdic i Orígens, al preu de 41,50 euros. De cada entrada es destinen 0,50 euros a donatius per a Unicef Andorra, que dedica aquests recursos a finançar un projecte solidari a Madagascar.

Caldea ha fet entrega d’un donatiu d’un total de 3.482 euros a Unicef Andorra. Aquesta donació es produeix en el marc del conveni de col·laboració que ambdues entitats van firmar fa tot just 10 anys, el 2014, pel qual Caldea es comprometia a donar a Unicef 50 cèntims de cada entrada venuda en el marc del programa Aigua.

Per El Periòdic

