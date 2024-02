Obert el termini per presentar-se al 27è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol

La biblioteca pública del Govern ha fet públiques les bases del 27è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. Un certamen que té com a objectiu incentivar la creació lírica i que està obert a totes les persones residents al Principat, majors de 18 anys.

El concurs és de temàtica lliure i consta de dues categories: categoria poema, en què es pot presentar un sol poema d'una extensió màxima de 40 versos; i categoria recull, en què es pot presentar un poema llarg o bé un recull de poemes amb 41 versos com a mínim i 400 com a màxim. El concurs és dotat d'un premi de 300 euros en la primera categoria i de 1.200 euros en la segona categoria, i d'un accèssit per a cada categoria consistent en un lot de llibres.

Amb la voluntat de facilitar la participació, es permet l'enviament de les obres per correu electrònic a [email protected]. Per participar-hi és obligatori afegir el formulari d'inscripció al concurs. Les bases completes i el formulari d'inscripció es poden trobar també als webs de cultura.ad i www.catalegbiblioteques.ad. El termini de presentació finalitzarà el 15 de març.

Com a activitat complementària, la biblioteca pública organitza el 24 de febrer de 10.00 a 13.00 hores un taller gratuït, pràctic i participatiu per donar eines als possibles concursants per millorar en l'escriptura d'un poema o en l'organització d'un recull, a càrrec d'Elena Aranda, formadora i assessora d'escriptors.