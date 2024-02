Talls puntuals de circulació a Encamp

El Comú d’Encamp iniciarà a partir del dimecres vinent les obres d’estabilització del talús de Sant Romà de les Bons, les quals implicaran talls puntuals de la circulació dels vehicles al carrer del Prat de la Coma, com a màxim de 15 minuts, entre les 09.00 i les 17.00 hores de la tarda, mentre durin els treballs. Cal destacar que des d'ahir mateix ja es va comença a senyalitzar la zona i a col·locar-hi part de la maquinària i del material. Aquesta actuació preveu l’estabilització del talús comunal enfront la caiguda de blocs rocosos a la zona propera al pont sobre el riu Valira. Es preveu que l’execució sigui d’uns tres mesos de calendari. Mentre durin les obres i per tal de minimitzar les afectacions en la mobilitat d’aquesta zona, tenint en compte les característiques dels carrers del nucli, es realitzaran puntualment treballs i transport de material en helicòpter i les casetes de l’obra s’ubicaran en una part de la zona d’aparcament del Prat de les Bons al carrer Ciutat Publilla.

Per El Periòdic

