Cañada pren possessió del càrrec de raonador del ciutadà

Xavier Cañada va prendre possessió ahir al migdia del càrrec com a raonador del ciutadà amb diferents deures sobre la taula. Així, va avançar que una de les seves prioritats serà «apropar-se a la ciutadania» i també fer de «corretja de transmissió» dels seus problemes cap a les institucions i va afegir que dos dels col·lectius en els quals es focalitzarà seran els menors tutelats i les persones amb discapacitat.

Així, el nou raonador va manifestar que encara el mandat «amb molta il·lusió i moltes ganes» i va puntualitzar que aviat es posaran en marxa un seguit de mesures que han de fer que la institució s’apropi als ciutadans. Tot i que en declaracions posteriors als mitjans de comunicació no va voler avançar-ne cap va assegurar que «segurament» es desplaçaran «a les parròquies altes» o sortiran «una mica del despatx» per poder arribar als llocs on creguin «que pot haver-hi necessitat d’escoltar a la gent».

En el seu discurs (en el qual va agrair el suport a les persones que «han fet» que hagi arribat a raonador, entre les quals la família i els seus companys de feina) Cañada va avançar una especial «observança» en els menors tutelats i en les persones amb discapacitat. «Aquests dos col·lectius són els que menys possibilitats tenen de dir la seva o de reclamar els seus drets legítims. Llavors, haurem i volem estar vigilants sobre aquests col·lectius sense descartar, evidentment, qualsevol altre col·lectiu o neguit», va expressar. En aquest sentit, va manifestar que qui haurà de prendre decisions evidentment són l'Executiu i el legislatiu, però va recordar que els estudis «demostren» que la fórmula ideal per als infants de menys de 6 anys no és la institucionalització.

Més enllà d'aquestes qüestions va admetre que l'habitatge serà un dels temes que està «sobre la taula», si bé va valorar que espera que les mesures preses «comencin a regir i alliberar una mica la pressió que tenen les famílies sobre aquest tema».

I qüestionat sobre si mantindrà el to que ha protagonitzat el mandat de Marc Vila, va valorar que no podia pronunciar-se sobre el que ell ha fet, però que la institució «el que ha de fer és mantenir la independència i això no treu que qui ha de fer la feina i prendre les decisions són els poders a qui correspongui», va dir.

Al seu torn, el síndic general, Carles Ensenyat, va manifestar en el seu discurs que en 26 anys d’existència la institució ha esdevingut «imprescindible» i una «caixa de ressonància» dels problemes dels ciutadans. En aquest sentit, va afegir, en declaracions als mitjans, que espera que el nou raonador continuï traslladant aquests «neguits de la ciutadania a les institucions» i va recordar que «més enllà» dels problemes «més mediàtics resol molts problemes de la ciutadania perquè no saben a quina institució s’ha d’anar o perquè els assessorin, els ajudin a trobar solucions sense haver d’anar per la via judicial».

Ensenyat també va valorar el fet que el nou raonador hagi estat escollit per unanimitat, ja que «no havia passat mai» i va defensar que «probablement el procediment» ha estat «l'òptim» i, va defensar que malgrat alguns el van titllar «de cortina de fum» ha resultat ser el més adequat. «És una bona notícia perquè al final com a representant del Consell General a la ciutadania i com a persona en contacte de les problemàtiques més elementals dels nostres ciutadans, que estigui avalat per 28 de 28 també és una molt bona notícia», va concloure, segons informa l'ANA.